"Por que esse negócio de só prometer semana de quatro ou cinco dias e ônibus de graça pra todo mundo? É um plano pouco ambicioso, de quem não tem vontade política, que, você sabe, é aquilo que se prega quando não se tem dinheiro e se quer deixar os outros sem argumento.
Minha plataforma vai bem além da tarifa zero e das bolsas isso e aquilo. Por que não dar também passagens aéreas de graça pra todos? E hotéis free em todo o Brasil? E aluguel? Por que pagar para morar? Meu compromisso é transporte, hospedagem e moradia por nossa conta. Tudo sem custo! Pendure a despesa nos cofres públicos, que ninguém se importa, porque os poderes e órgãos que deviam impedir a farra já chegaram na festa antes. 'Boca livre pra todos!' é meu lema de campanha. Quero ver quem vai ser contra.
Outra. Vamos acabar com a odiosa discriminação entre serviço público e privado. Todo mundo vai ter aposentadoria integral, licença-prêmio, quinquênios e não sei mais o quê, e sem precisar fazer avaliação de desempenho, que é uma chatice, aliás.
Também vamos parar com isso de privatização. Vejam os Correios. Dão um prejuízo danado, uns oito bi e meio só no ano passado, que podiam ir para hospitais, estradas e escolas, mas ninguém se incomoda. Vamos, aliás, estender os benefícios que ajudaram a afundar os Correios pro resto da população. De saída, 70% de adicional de férias, vale-refeição mesmo em períodos de afastamento e hora-extra tripla aos domingos e feriados.
Adoro a palavra simetria: quando um ganha, todos ganham depois também. Um trenzinho atrás do outro, uma alegria. O Tesouro, aquele troço que em outros países é de todos mas por aqui é de ninguém, cobre qualquer rombo, não se preocupe.
Na realidade, vamos eliminar outra discriminação. Por que só políticos podem indicar parentes e apaniguados para CCs de estatais? Toda família vai poder nomear pelo menos uma pessoa e faturar uns bons capilés. Calma, não vamos cobrar nada, nem presença e muito menos desempenho. Performance é uma conversa que me dá urticária, que trato, é claro, com meu médico particular.
E isso de reduzir a jornada sem aumento de produtividade? Problema da padaria, do restaurante da esquina e dos porteiros que serão substituídos por portarias virtuais. Mas e daí? Não tenho nada a ver com eles. Por que não ir a fundo logo? Dois de trabalho e cinco de folga. Feriadão e Carnaval toda semana! Do contrário, como vamos aproveitar os aviões e os hotéis de graça? Vote em mim! Às vezes sou de esquerda, de centrão ou de direita, mas sempre populista! Não tem jeito mais fácil de ganhar voto. Com minha plataforma, vamos à bancarrota em dias, mas aí já estarei eleito. Azar o seu."