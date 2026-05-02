Adoro a palavra simetria: quando um ganha, todos ganham depois também. Dzianis Vasilyeu / stock.adobe.com

"Por que esse negócio de só prometer semana de quatro ou cinco dias e ônibus de graça pra todo mundo? É um plano pouco ambicioso, de quem não tem vontade política, que, você sabe, é aquilo que se prega quando não se tem dinheiro e se quer deixar os outros sem argumento.

Minha plataforma vai bem além da tarifa zero e das bolsas isso e aquilo. Por que não dar também passagens aéreas de graça pra todos? E hotéis free em todo o Brasil? E aluguel? Por que pagar para morar? Meu compromisso é transporte, hospedagem e moradia por nossa conta. Tudo sem custo! Pendure a despesa nos cofres públicos, que ninguém se importa, porque os poderes e órgãos que deviam impedir a farra já chegaram na festa antes. 'Boca livre pra todos!' é meu lema de campanha. Quero ver quem vai ser contra.

Outra. Vamos acabar com a odiosa discriminação entre serviço público e privado. Todo mundo vai ter aposentadoria integral, licença-prêmio, quinquênios e não sei mais o quê, e sem precisar fazer avaliação de desempenho, que é uma chatice, aliás.

Também vamos parar com isso de privatização. Vejam os Correios. Dão um prejuízo danado, uns oito bi e meio só no ano passado, que podiam ir para hospitais, estradas e escolas, mas ninguém se incomoda. Vamos, aliás, estender os benefícios que ajudaram a afundar os Correios pro resto da população. De saída, 70% de adicional de férias, vale-refeição mesmo em períodos de afastamento e hora-extra tripla aos domingos e feriados.

Adoro a palavra simetria: quando um ganha, todos ganham depois também. Um trenzinho atrás do outro, uma alegria. O Tesouro, aquele troço que em outros países é de todos mas por aqui é de ninguém, cobre qualquer rombo, não se preocupe.

Na realidade, vamos eliminar outra discriminação. Por que só políticos podem indicar parentes e apaniguados para CCs de estatais? Toda família vai poder nomear pelo menos uma pessoa e faturar uns bons capilés. Calma, não vamos cobrar nada, nem presença e muito menos desempenho. Performance é uma conversa que me dá urticária, que trato, é claro, com meu médico particular.