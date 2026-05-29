A armadilha da 5x2

No Congresso, proposta de reduzir jornada e adotar escala 5x2 avança . Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

Em ano eleitoral, uma bondade caindo de madura, como a escala 5x2, vai passar de barbada pelo Congresso. Eu não sou mais empregado, mas se estivesse chegando agora ao mercado estaria inquieto com a total ausência de debate sobre os impactos da redução da jornada. Quem se vale do argumento das jornadas menores na Europa só apresenta um lado da história – a de que as empresas se adaptarão a escalas de 40 ou menos horas por semana.

É verdade. Mas a adaptação pode trazer danos ao mercado de trabalho no Brasil ainda mais profundos do que na Europa, onde a obsessão das empresas é só empregar a mão de obra estritamente necessária. No Brasil, ao contrário, muitos setores seguem contratando de forma intensiva, boa parte empregados sem qualificação específica, para funções que em outras paragens já foram encolhidas ou mesmo abolidas.

Para permanecer no exemplo da Europa, basta se deter nos postos de gasolina. Não só inexistem frentistas porque o autoatendimento é adotado há décadas. A própria noção de posto de gasolina vem sendo substituída por estações que funcionam 24x7 sem qualquer presença humana. Quando há posto nos padrões brasileiros, esqueça borracharia, a lavagem é feita pelo usuário e, na loja de serviços, se verá não mais do que dois funcionários. No Brasil, o emprego de centenas de milhares de frentistas está pendurado em uma lei, mas sabe-se lá até quando.

Por aqui, já percebemos o início da tendência de substituição de mão de obra em lojas e supermercados, com a aparição das primeiras caixas de autoatendimento. Nos supermercados da Europa, vê-se uma ou outra caixa com gente de carne de osso. O cliente é que se arruma por conta própria. Na Holanda, frequentava um supermercado sem nenhum caixa: tudo era autosserviço. Empacotador? Se contar a um holandês, não vai acreditar.

Nos hotéis, nas farmácias, nos hospitais, nos serviços de segurança, o custo da mão de obra levou a reduções drásticas de pessoal. Máquinas fazem a limpeza no lugar de dezenas de varredores e faxineiras. Olhos eletrônicos ligados a centrais se ocupam do outrora serviço de portaria, muitas lojas e farmácias têm horários reduzidos ou não abrem aos domingos, e assim por diante.