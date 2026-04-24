Os 90+ estão aí

Em 2022, havia 812 mil brasileiros com 90 anos ou mais. Duda Fortes / Agencia RBS

O Censo não compila este dado, mas, segundo algumas estimativas, desde quarta-feira passada, quando minha mãe completou 90 anos, eu e meu irmão mais velho estamos entre os poucos milhares de brasileiros que têm ambos os pais nonagenários vivos – e, no caso deles, com a saúde até razoável para a idade.

Além de ser uma dádiva, sobretudo para quem já está mais próximo dos 70 do que dos 60, a convivência com um casal com mais de 90 anos é uma janela para os desafios de um país que envelhece a passos largos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (Pnad) divulgada há duas semanas, o bônus demográfico brasileiro se extinguiu. Em 2012, 49,9% dos brasileiros tinham menos de 30 anos. Em 2025, já eram menos de 41%, enquanto o número de idosos (não gosto da classificação do IBGE, mas vá lá) com mais de 60 anos, subiu de 11,3% para 16,6%.

O que isso tudo quer dizer? Em números, que o Brasil perdeu 10,2 milhões de jovens. Na prática, que há cada vez menos pessoas na idade ativa para manter cada vez mais inativos. Não é um indicador tranquilizante, sobretudo porque o Brasil não fez a lição de casa da Previdência e das contas públicas, enquanto a previdência privada ampara um número limitado de participantes.

Também é angustiante supor como se verá quem não pode arcar com os ônus de uma vida nonagenária. De acordo com o Censo, em 2022 havia 812 mil brasileiros com 90 anos ou mais, um contingente significativo e crescente. Meus pais atravessam o marco nonagenário em casa e com o apoio necessário para as tarefas e os percalços do dia a dia. E não se trata apenas dos cuidados pessoais, com a residência e a saúde. Para além dos 90 anos, sem ajuda externa, usar um aplicativo de banco, fazer reconhecimento facial ou declarar o Imposto de Renda é uma gincana.

O mundo digital é de inclusão para muitos, mas de exclusão para quem se atrapalha com teclados de celular, senhas, controles remotos e serviços de streaming. Aos 90 anos, esse mundo fica cada vez mais inóspito. Não bastasse isso, são os mais velhos as principais vítimas dos estelionatários digitais. No meu rol de prevenções, incluem-se a eliminação do serviço de SMS e o silenciamento de ligações de números desconhecidos nos telefones de ambos. Pagamentos? Só eu e meu irmão autorizamos.