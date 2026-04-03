Caiado precisa do PT

Ronaldo Caiado é o pré-candidato oficial do PSD. Camila Hermes / Agencia RBS

Na jornada ao primeiro turno das eleições presidenciais, o aliado mais inesperado de Ronaldo Caiado é, por mais irônico que seja, o PT. O partido de Lula está numa encruzilhada. Para não estimular a substituição de Flávio Bolsonaro por um candidato de menor rejeição – leia-se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas –, o PT vinha economizando munição contra o 01. O resultado: jogando parado, sem ser sabatinado de verdade e à margem do tiroteio, Flávio cresceu e passou a ameaçar o até então favoritismo de Lula.

Agora, com Tarcísio oficialmente fora da corrida presidencial, a artilharia vai começar de fato. O bombardeio testará se Flávio é uma figura com consistência para enfrentar a pancadaria ou se vai murchar quando começarem a se enfileirar as denúncias de rachadinha, compras de imóveis com dinheiro vivo e a proximidade com o submundo da política do Rio de Janeiro.

O triturador petista não precisa nem buscar novas zonas de sombra na trajetória do senador. Basta reproduzir as denúncias pregressas ou legendar trechos de seu discurso no CPAC, a convenção conservadora no Texas, no qual fala do interesse dos EUA pelas terras raras do Brasil, em uma caricatura do que antigamente se chamava de “entreguismo”. A partir desta segunda-feira, Flávio, cuja rejeição rivaliza com a de Lula, terá mau tempo pela frente.

Com a tempestade petista se armando sobre a candidatura bolsonarista, as nuvens se abrem para Caiado, que nem precisa criticar Flávio para herdar eventuais votos em revoada. Esse cálculo político é uma das razões de Eduardo Leite ter sido descartado pelo czar do PSD, Gilberto Kassab. Leite incorporava o figurino certo para o centro, liberais, moderados e todos aqueles que acreditam que política deve ser feita com respeito e diálogo. Mas, no ringue das redes sociais, dificilmente capturaria os votos consolidados da direita se e quando a candidatura de Flávio for desidratada.

O dilema do PT é a calibragem dos ataques. Se a dose for pesada demais e derrubar Flávio de vez, Caiado cresce muito e atravessa o portal do segundo turno, unindo a direita e atraindo parte do centro, com reais chances de vitória. Para Lula, o ideal é enfrentar um Flávio enfraquecido no segundo turno, quando então pode tentar o nocaute no herdeiro bolsonarista.