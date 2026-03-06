Seis cenários para o Irã

Ataque deixou um legado de incerteza sobre o futuro do país. - / AFP

A máquina bélica dos EUA e de Israel já pôs o Irã na lona, mas ainda se está longe de se vislumbrar uma rota de saída para mais uma tentativa dos EUA de redesenhar ditaduras sob a bandeira do islã. Abaixo, alguns dos cenários possíveis para as próximas semanas e meses.

O cenário Gaza – Como fez o Hamas, centros de comando militar iraniano estão sendo transferidos para escolas e podem vir a ser abrigados também em hospitais e mesquitas. Cenas de civis massacrados por bombardeios causariam comoção no mundo árabe e pelo mundo, multiplicando o custo político de manutenção da guerra.

O cenário Líbia – O Irã se divide em 12 etnias, dos azeris à maioria persa. Os EUA já estimulam um levante dos curdos, e uma guerra civil pode levar à dissolução do país. Na Líbia, grupos rivais se engalfinharam depois da morte do ditador Muammar Gaddafi. Quinze anos depois, o território segue praticamente sem lei. Milícias transformaram o norte da Líbia em entreposto do tráfico humano para a Europa e o país é um supermercado de armas para rebeldes e facções extremistas.

O cenário Iraque – Nocauteado no mar e no ar, resta ao regime dos aiatolás atrair o combate para o solo, cidade a cidade, homem a homem. Uma invasão por terra poria fim ao regime, mas a um custo político devastador para Donald Trump. No Iraque, os EUA imaginaram construir um exemplar estado democrático após a queda de Saddam Hussein, em 2003. O que conseguiram foi uma feroz resistência, amparada em ressentimento pela ocupação militar, e o surgimento do Estado Islâmico, armado em boa parte com saques a arsenais abandonados.

O cenário Afeganistão – Vinte anos de ocupação, 2,5 mil norte-americanos mortos e US$ 2,2 trilhões despejados na expectativa de reconstruir o país desaguaram na volta dos talibãs, uma das mais radicais e primitivas organizações fundamentalistas islâmicas. Na teoria, com a avalanche de dólares, o país ergueria instituições modernas e daria adeus ao terror. Na prática, é um sinal de alerta para o que pode vir a se tornar um Irã frágil e presa fácil de grupos ainda mais radicais.

O cenário Síria – É o mais palatável. O ditador Bashar al-Assad foi defenestrado em dezembro de 2024 por uma coalizão de grupos rebeldes e fugiu do país. No Irã, porém, não há oposição hegemônica consolidada, e legitimada, para assumir o poder em dias. Além disso, as raízes da teocracia se entranharam em cada canto da sociedade iraniana nos últimos 45 anos, tornando ainda mais remotas uma deposição e transição razoavelmente pacíficas.

O cenário cessar-fogo – Sem alternativas e pressionados pelo impacto econômico mundial, EUA e Israel declaram vitória e estancam a guerra. O regime fica em frangalhos, mas continua-se sem saber o destino dos mais de 400 quilos de urânio enriquecido pelo Irã.