Lula em seu labirinto

O presidente usou uma bússola ultrapassada neste governo. EVARISTO SA / AFP

Na política, como na gestão de empresas, deveria valer aquele aviso em letrinhas miúdas dos contratos de investimentos: ganhos passados não são garantia de ganhos futuros. Explicando de outra forma, o que deu certo lá atrás não quer dizer que seguirá dando certo para sempre.

A lição é especialmente valiosa para políticos que se gabam de conquistas pregressas como se fossem certidões de que o mundo continuará sorrindo para o eleitor. A ilusão de viver no pretérito, um erro ampliado pela marcha dos anos, já enterrou muitas carreiras diante de adversários que, no lugar do baú de memórias, acenam com mudanças profundas para melhor no futuro. O eleitor pode ser agradecido, mas não vota pelo retrovisor.

Em 2002, em sua primeira eleição para presidente, Lula acertou ao adotar o slogan “A esperança vai vencer o medo”. Agora, é Lula quem vende o medo – de retrocesso político e de perda de benefícios por uma massa dependente de programas sociais. É pouco. Já não há riscos visíveis à democracia no horizonte e os eleitores percebem os benefícios governamentais como direitos escritos em pedra.

No seu labirinto, Lula usou uma bússola ultrapassada na crença de que, se empanturrasse os brasileiros de crédito, eles lhe seriam eternamente gratos pela geladeira nova. O que se vê agora é que quase metade das famílias está na condição de inadimplente, sufocada por juros nas alturas porque Lula e seus conselheiros não acreditam em responsabilidade fiscal. As vitórias de Javier Milei na Argentina e as recentes derrotas da esquerda no Chile e na Bolívia deveriam servir de aviso.

Lula não captou o recado e faz seu governo mais esquerdista, dobrando a aposta na polarização com a direita. Como se ainda fosse o encantador de operários nas assembleias do ABC, Lula divide o mundo entre sindicatos de empregados e patronais, quando hoje uma imensa legião de eleitores, sobretudo os jovens, já não aspira ter uma carteira de trabalho, mas ser dono do próprio negócio e de seu destino.

Este eleitor quer um tranco na criminalidade que lhe rouba o celular e o meio de vida, que se contenham os impostos e os desperdícios, e que se mandem os corruptos para a cadeia. Ele também se irrita com a pregação da escala de 5x2, porque, se preciso, trabalha por conta própria sete dias por semana. Para desgosto da esquerda mofada, ele não odeia os patrões – ele quer é ser o patrão, nem que seja do próprio nariz.