O moinho recém começa a girar

Não é absurdo vislumbrar que Flávio e Lula se aniquilem mutuamente. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Quando se olha o quadro eleitoral de relance, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência já está cabeça a cabeça nas pesquisas com a de Lula em um segundo turno. Se o nome de Flávio disparar e se solidificar, não seria impensável Lula desistir de concorrer, sob um pretexto qualquer, para não encerrar sua trajetória política com uma derrota para o bolsonarismo.

Mas, repita-se, este é o quadro de hoje visto de relance. Lula é uma raposa política que já viu de tudo nas últimas cinco décadas. Embaralhados em disputas de ego na direita bolsonarista, Flávio e seus apoiadores vivem a ilusão de uma ascensão irresistível, mas, antes, deveriam se perguntar por que o PT ainda não pôs em marcha sua experiente máquina de triturar adversários.

A aparente inação lulista se explica pelo fato de que Flávio, por sua rejeição e seus telhados de vidro, seria o melhor candidato da direita para enfrentar Lula em um segundo turno. Se o PT o desinflasse agora, ainda distante da unção formal da candidatura, ressuscitaria a ala adversária dos filhos de Bolsonaro, capitaneada pela eventual combinação do governador paulista Tarcísio de Freitas para presidente, tendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com sua vasta legião evangélica a reboque, como vice.

É por isso que ainda não se abriram os salvos da artilharia petista contra as ligações do filho 01 com o ex-assessor Fabrício Queiroz e suas rachadinhas, a compra de uma mansão em Brasília ou a condecoração do miliciano Adriano da Nóbrega na Assembleia Legislativa do Rio. Tudo isso servirá de munição para o PT e seus aliados tentarem desconstituir Flávio na hora certa, ou seja, se e quando ele já tiver sido oficialmente sagrado candidato.

Naturalmente, estas são constatações baseadas no cenário atual, porque a política e o eleitorado dão voltas imprevisíveis, como bem conhece o Rio Grande do Sul. Na eleição de 2006, o então governador e favorito Germano Rigotto ficou ausente do segundo turno porque, para tentar remover o ex-governador Olívio Dutra da disputa, boa parte dos eleitores migrou de última hora para a candidatura da então terceira colocada, Yeda Crusius, do PSDB. O súbito movimento acabou levando Yeda ao Palácio Piratini.