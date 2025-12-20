Marcelo Rech

Marcelo Rech

Em 40 anos de jornalismo, Marcelo Rech exerceu funções que foram de repórter e diretor de Redação de Zero Hora a vice-presidente Editorial do Grupo RBS. Foi também presidente do Fórum Mundial de Editores. Atua hoje como conselheiro de entidades, consultor e colunista.

Futuro
Opinião

O day after da Venezuela

A chave para se imaginar o país pós-Maduro depende também de como ele deixará o Palácio de Miraflores

Marcelo Rech

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS