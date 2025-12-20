O day after da Venezuela

Diante da remota hipótese de Donald Trump recolher sua armada no Caribe e voltar para casa de mãos abanando, a maior dificuldade que se vislumbra para a Venezuela não é a destituição do ditador Nicolás Maduro — e tampouco a querela legal e moral de intervir em nação alheia sem uma ameaça concreta aos norte-americanos. O problema é como recompor uma Venezuela transformada em feudo chavista há mais de um quarto de século e atolada em um pântano de agruras.

Os três caminhos acima convergem para duas incógnitas — e são elas que desaceleram uma ação mais agressiva dos EUA. A primeira seria a inundação do planeta com um salto da produção de petróleo venezuelano. Para ser lucrativa, a extração do óleo de xisto dos EUA precisa do barril a um preço mínimo de US$ 60. Esta semana, só a possibilidade do fim da guerra na Ucrânia levou o barril abaixo deste patamar. A outra, ainda mais crítica, é o custo da estabilização e da reconstrução da Venezuela. E, aqui, não haveria mágica possível.