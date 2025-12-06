Marcelo Rech

Em 40 anos de jornalismo, Marcelo Rech exerceu funções que foram de repórter e diretor de Redação de Zero Hora a vice-presidente Editorial do Grupo RBS. Foi também presidente do Fórum Mundial de Editores. Atua hoje como conselheiro de entidades, consultor e colunista.

Eleições 2026
O centro está com tudo

Enquanto o lulismo precisar do bolsonarismo, e vice-versa, esta é a equação que definirá o presidente, num encanto que só se quebrará quando uma das correntes estiver fora do páreo

