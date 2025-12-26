Minha foto do ano

Trucagem barata feita com IA teria liquidado com o emprego dos manipuladores do Kremlin. Imagem feita com IA / Marcelo Rech

Ao longo do regime soviético, figurões caídos em desgraça sumiam das fotos oficiais. Quando expurgado, não raro um prócer do partido era meticulosamente apagado ou substituído na tradicional fotografia do desfile de 1 de Maio sobre o Mausoléu de Lênin, em Moscou, no que passaria para a posteridade como a arte soviética da enganação.

Pois a minha escolha de retrato do ano é uma síntese de 2025, mas não é sequer uma foto. É uma trucagem barata feita com IA que teria liquidado com o emprego dos manipuladores do Kremlin. Na verdade, ela é um alerta. Agora, qualquer pessoa com um celular e uma conta num ChatGPT da vida pode criar em três minutos uma imagem na Praça Vermelha cercado de velhos comunistas, como fiz acima, ou para ir ao espaço, abraçar um leão ou posar com uma bandeirinha do Rio Grande do Sul no topo do Everest.