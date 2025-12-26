Minha foto do ano

Ao longo do regime soviético, figurões caídos em desgraça sumiam das fotos oficiais. Quando expurgado, não raro um prócer do partido era meticulosamente apagado ou substituído na tradicional fotografia do desfile de 1 de Maio sobre o Mausoléu de Lênin, em Moscou, no que passaria para a posteridade como a arte soviética da enganação.
Pois a minha escolha de retrato do ano é uma síntese de 2025, mas não é sequer uma foto. É uma trucagem barata feita com IA que teria liquidado com o emprego dos manipuladores do Kremlin. Na verdade, ela é um alerta. Agora, qualquer pessoa com um celular e uma conta num ChatGPT da vida pode criar em três minutos uma imagem na Praça Vermelha cercado de velhos comunistas, como fiz acima, ou para ir ao espaço, abraçar um leão ou posar com uma bandeirinha do Rio Grande do Sul no topo do Everest.
Nem olhares treinados conseguem mais distinguir muitos dos vídeos e fotos fabricados com IA. Como saber o que é real ou embuste, então? A primeira dica: se a imagem é incrível demais ou absurda demais, provavelmente ela é demais mesmo. A segunda: se a imagem não foi divulgada e atestada antes por um veículo de comunicação tradicional, é quase certo que tem armação ali. Para não cair em golpes ou passar por crédulo, recorra a fontes confiáveis, como o velho e bom jornalismo profissional, que será cada vez mais um certificador da realidade. Fora disso, tovarich, só ceticismo e boa sorte.