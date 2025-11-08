Marcelo Rech

Em 40 anos de jornalismo, Marcelo Rech exerceu funções que foram de repórter e diretor de Redação de Zero Hora a vice-presidente Editorial do Grupo RBS. Foi também presidente do Fórum Mundial de Editores. Atua hoje como conselheiro de entidades, consultor e colunista.

O falso dilema sobre as facções

Com o gongo da segurança soando na campanha eleitoral, a luta livre ideológica mandou cada contendor para seu corner

