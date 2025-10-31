Marcelo Rech

Em 40 anos de jornalismo, Marcelo Rech exerceu funções que foram de repórter e diretor de Redação de Zero Hora a vice-presidente Editorial do Grupo RBS. Foi também presidente do Fórum Mundial de Editores. Atua hoje como conselheiro de entidades, consultor e colunista.

Aqueles que se foram
Opinião

As histórias de todos

Minha relação com os obituários não tem a ver com a morte, mas com o reconhecimento à vida daqueles que se foram

