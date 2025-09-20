O risco da festa rave

No Lula 3, os fundamentos estão cada vez mais parecidos com os da desgraceira econômica do Dilma 2. EVARISTO SA / AFP

Vou pedir um minuto de atenção em meio às refregas quentes de Brasília para sacudir nossos ombros para um tema árido mas crucial para o futuro do país. Seja quem for o próximo presidente – Lula, Tarcísio de Freitas, uma terceira via ou mesmo algum Padre Kelmon –, em 2027 ele terá um encontro com o destino em razão das contas públicas em deterioração.

Por que as contas são importantes? Porque se elas não fecham, um governo como o atual, que rejeita privatizações ou corte de despesas e faz dos gastos sua alavanca eleitoral, precisa aumentar impostos ou se endividar ainda mais. Com a distribuição de dinheiro a rodo, o governo aquece artificialmente a economia e, assim, fermenta a inflação e a taxa de juros, que fica nas alturas para conter o processo inflacionário. Alguns já resumiram bem a situação desta forma: enquanto o Banco Central faz um velório no térreo, o governo promove uma festa rave na cobertura.

No momento, o dólar está quieto, o emprego em alta e a taxa de crescimento não é uma tragédia. Mas é preciso ter cautela com miragens passageiras. As estatísticas indicam um déficit nominal do governo federal em 7,12% do PIB, com crescimento de seis pontos percentuais nesta administração. Atribua-se ao pagamento de juros essa expansão, mas a taxa só está lá em cima porque o governo, por razões ideológicas e eleitoreiras, se recusa a fazer o dever de casa e dar um tranco na gastança.

No Lula 3, os fundamentos estão cada vez mais parecidos com os da desgraceira econômica do Dilma 2. A diferença é que, desta vez, não há sinais de maquiagem nas contas e, com o discurso de otimismo, o governo vai empurrando com a barriga até onde for possível – ou seja, as urnas de 2026. De quebra, Lula ganhou de Donald Trump um rumo político, enrolando-se na bandeira para defender a soberania e, como fazem regimes sancionados, se eximir de responsabilidades por eventuais economias desandadas.

Haveria muito o que fazer, de uma reforma administrativa a fundo nos três poderes ao corte de emendas e privatizações, como a dos Correios (R$ 4,3 bi de prejuízo no primeiro semestre). Mas a prova dos nove das candidaturas é se elas colocarão também um basta na derrama fiscal de quem já paga muito imposto, garrotearão as fraudes, como contrabando e pirataria, e assumirão como insustentável a curva de despesa da Previdência pública e privada.