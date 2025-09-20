Marcelo Rech

Marcelo Rech

Em 40 anos de jornalismo, Marcelo Rech exerceu funções que foram de repórter e diretor de Redação de Zero Hora a vice-presidente Editorial do Grupo RBS. Foi também presidente do Fórum Mundial de Editores. Atua hoje como conselheiro de entidades, consultor e colunista.

Responsabilidade fiscal
Opinião

O risco da festa rave

Seja quem for o próximo presidente, ele terá um encontro com o destino em razão das contas públicas em deterioração

Marcelo Rech

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS