Não era paranoia

Gigantesca bandeira dos Estados Unidos levada à manifestação do 7 de Setembro. Nelson ALMEIDA / AFP

A história faz curvas de cair o queixo. E nem se trata da condenação de Jair Bolsonaro em uma sessão do STF presidida pelo advogado de um ex-presidente que também acabou preso e voltou ao Planalto. A questão aqui é que um dos maiores pesadelos do regime militar — a cobiça internacional sobre a Amazônia — ressurgiu em 2025 por obra e graça de gente que há três anos pedia intervenção das Forças Armadas

A gigantesca bandeira dos Estados Unidos levada à manifestação do 7 de Setembro na Avenida Paulista é a ponta visível de um estrato político que, na data máxima do Brasil, rende homenagem a quem aplica sanções prejudiciais a todos os brasileiros. Aliás, se e quando se descobrir quem financiou a tal megabandeira, se puxará o fio de um ato que irritou até o grilo alto falante da família Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia.

Por décadas, segmentos da esquerda atribuíam a uma paranoia a preocupação dos militares com as fronteiras da Amazônia. Essa esquerda sustentava que as Forças Armadas queriam sufocar “movimentos populares” quando identificavam nas levas de missionários, ONGs e supostos projetos científicos, boa parte delas originários nos EUA, a ponta-de-lança de uma ocupação silenciosa. No limite, militares alertavam para o desmembramento do território caso fossem sublevadas enormes reservas indígenas, como a dos yanomâmis, com o discurso de que o Brasil não protegia seu povo ou o ar do planeta.

No auge do AI-5, a apreensão originou o mote “integrar para não entregar”, que incluiu a construção da Perimetral Norte e da Transamazônica. Desde então, a política de ocupação perdura por meio da transferência de unidades militares para a Amazônia, além da criação de um sistema de vigilância. Os inimigos visíveis são muitos – narcotraficantes, grileiros, desmatadores e garimpeiros clandestinos. Mas lá no fundo persiste a desconfiança com tentações estrangeiras sobre a floresta.

O que para a esquerda parecia um delírio ganhou agora olhares atravessados com o deslocamento da maior frota naval dos EUA às águas do Caribe desde a invasão do Panamá, em 1989. A Venezuela, cujo ditador Nicolás Maduro só tem apoio firme de Cuba, Nicarágua e Irã, e seus mais de 2 mil generais, boa parte deles corrompida, são presas fáceis para a máquina bélica dos EUA.