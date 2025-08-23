O caos indiano e o Brasil

A buzina é a língua oficial. Ela é usada para dizer “cuidado”, “estou passando”, “obrigado” e até para xingar. Ariel Camargo / Arquivo Pessoal

Por duas semanas de agosto, rodei cerca de 2,4 mil quilômetros pelo norte da Índia. Em um grupo de sete motociclistas, enfrentamos monções e estradas bloqueadas por avalanches e como, literalmente, ponto alto da viagem nos tornamos o primeiro grupo de brasileiros de que se tem registro a alcançar o Umling La, o passo motorizado mais alto da Terra, a 5.798 metros, 500 metros acima do campo base do Everest. O passo no Himalaia indiano foi recém-aberto a estrangeiros porque se encontra a poucos quilômetros da conflituosa fronteira com a China.

Toda essa introdução não é para falar da viagem em si, uma experiência única, por sinal, mas do trânsito na Índia — e, se é que não se trata de delírio pela altitude, de suas lições para o Brasil. Primeiro é preciso tentar definir o trânsito por lá. Caos não o resume de forma suficiente. Sobretudo em trechos mais urbanos, roda-se prestando atenção simultânea aos buracos, às vacas (sagradas para os hindus) movendo-se sobre a pista, aos cachorros soltos, aos jumentos que pastam no meio da autoestrada, aos carros e às motos na contramão, aos pedestres que atravessam a via sem olhar para o lado e aos onipresentes e coloridos caminhões, que estão no topo da cadeia alimentar do trânsito indiano.

A buzina é a língua oficial. Ela é usada para dizer “cuidado”, “estou passando”, “obrigado” e até para xingar, o que raramente acontece, porque todo mundo parece conformado com o apocalipse sobre rodas e, além de aceitá-lo, domina sua ruidosa gramática. O passo Umling La, mesmo com seus trechos embarrados e pedregosos, é barbada perto de uma autoestrada que saia de uma megalópole, como Nova Délhi.

No ano passado, apenas no trecho da BR-101 que tangencia Florianópolis, testemunhei três acidentes com motos assim que começou uma chuvinha fina

Bom, se a doideira é tamanha, o que a Índia tem a ensinar ao Brasil? Em duas semanas, vi um único acidente — um caminhão tombado numa estradinha remota do Himalaia. Mesmo enfrentando cinco dias de monções especialmente fortes, com dezenas de estradas bloqueadas por deslizamentos, nada mais. Nem um arranhão numa lataria, uma raspada num para-choque, uma moto no chão. No ano passado, apenas no trecho da BR-101 que tangencia Florianópolis, testemunhei três acidentes com motos assim que começou uma chuvinha fina.

O que a filosofia de capacete me fez deduzir: mesmo que se queira, não é possível se acelerar nas vias movimentadas da Índia. Em toda a viagem, só passei dos 80 km/h em raros trechos de asfalto perfeito no deserto platô himalaio. O que mais mata no Brasil, portanto, não é a falta de sinalização ou o trânsito maluco, ou não apenas, mas principalmente a velocidade e, particularmente, sua combinação com a bebida, um coquetel bem brasileiro.