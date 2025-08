Todos errados

Clã Bolsonaro, Donald Trump, Congresso, Lula e STF. Sergio Lima,ANNA MONEYMAKER,Marina Ramos,Antonio Augusto / AFP,GETTY IMAGES NORTH AMERICA,C?mara dos Deputados,STF

Quando a paixão política assoma, a razão busca a porta de saída. É tal o grau de descontrole emocional que grassa em torno das ações envolvendo o clã Bolsonaro que chegamos a um quadro em que, até onde a vista alcança, todos os protagonistas dão caneladas, chutam a bola para a arquibancada e saem comemorando gols inexistentes. Por ordem alfabética de perda da razão, abaixo um breviário dos nossos tempos.

Clã Bolsonaro — Está na origem da turbulência institucional desde que passou a rejeitar a urna eletrônica e a negar a eleição do adversário. Só não viu quem não quer ver que seus movimentos visavam a uma rasteira no resultado eleitoral, e que o golpe não saiu apenas porque a ampla maioria dos generais do Alto Comando do Exército, ainda que não fossem fãs de Lula, deram um alto lá e salvaram a democracia. Descompensado, Bolsonaro financia o filho 03 nos EUA e sua campanha por sanções. Ao endossarem as represálias contra o Brasil, os heróis dos patriotas ganharam a pecha de traidores da pátria.

Leia Mais A estratégia de Eduardo Bolsonaro para continuar nos EUA sem perder o mandato de deputado

Congresso — Perdidos no campo de batalha, Câmara e Senado estão imersos em seus próprios privilégios, como emendas, cargos e ampliação do número de cadeiras, em detrimento do papel moderador para o descompasso geral.

Donald Trump — Tem o toque de Midas ao contrário. Onde toca, faz reluzir seus adversários. Ao meter os pés pelas mãos nas sanções ao Brasil, reacordou Lula, lixa a confiança comercial nos EUA e empurra antigos parceiros, Brasil entre eles, para os longos braços da China. Só não causa mais estragos, como a propalada anexação do Canadá e a retomada do Canal do Panamá, porque esquece a última bazófia assim que surge uma nova.

Lula — Mesmo que seja o maior beneficiado pela fanfarronice trumpista, não se espere coerência de Lula. O presidente falastrão que se enrola na bandeira nacional para defender a soberania é o mesmo que se meteu nas eleições dos EUA e, há poucas semanas, foi visitar e se solidarizar com Cristina Kirchner, condenada por corrupção pela Suprema Corte da Argentina, um órgão judicial tão independente quanto o brasileiro. Aos inimigos de Lula, a lei. Aos amigos, campanhas e a retórica da perseguição política — tal e qual os Bolsonaro e ele próprio no Mensalão e na Lava-Jato.

Leia Mais Lula diz que medida dos EUA contra ministros do STF é "arbitrária" e fere o respeito e a soberania entre nações