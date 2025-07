A kryptonita do bolsonarismo

Donald Trump entregou a Lula o que ele mais ansiava: um norte para seu governo. Brendan Smialowski / AFP

A expressão “de mão beijada” pode ser traduzida no inglês para “on a silver platter”. Pois foi numa bandeja de prata que Donald Trump entregou a Lula o que ele mais ansiava: um norte para seu governo, travado entre programas recauchutados, crise fiscal e Congresso adverso. Ao incorporar a defesa da soberania — um tema acima de qualquer ideologia — contra o ignóbil bullying de Trump, Lula não apenas ganhou uma súbita lufada para 2026. O presentão veio embalado por uma pancada no seu maior adversário, o bolsonarismo, que, inacreditavelmente, acolheu as represálias contra o Brasil e, portanto, todos os brasileiros.

A habilidade de Trump para misturar assédio econômico e político já foi bem testada e reprovada. Depois de ameaçar anexar o Canadá, ele conseguiu reverter a eleição canadense, mas pelo sentido oposto ao que pretendia. O impopular Partido Liberal, que estava na lona em janeiro, com 20% das preferências, ganhou a eleição de abril contra o Partido Conservador, associado ao trumpismo. O mesmo ocorreu na Austrália. A coalizão de centro-direita, que contava com 40,5% das preferências em janeiro, murchou depois do tarifaço de Trump, que deu a vitória aos trabalhistas, de centro-esquerda. No México achacado por Trump, a popularidade da presidente Cláudia Sheinbaun, de esquerda, saltou de 69% em novembro para 85% assim que começaram os ataques.

Ou seja, a movimentação de Trump é uma kryptonita para seus amigos: onde ela cai, implode candidaturas. Por aqui, o constrangimento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já estava com a mão na taça, é evidente, sobretudo porque a economia paulista é a mais atingida pela chantagem de Trump. As sequelas econômicas podem até vir a ser absorvidas pelo Brasil, mas o fantasma político de ter trabalhado contra o próprio país vai rondar o bolsonarismo por muito tempo.

É possível que até o clã Bolsonaro tenha se surpreendido com o tamanho da extorsão aplicada ao Brasil — até onde se sabe, Eduardo Bolsonaro clamava por medidas contra Alexandre de Moraes. Surpresa ou não, o núcleo bolsonarista correu para espalhar a narrativa de que “a culpa é do Lula”. A frase pode ser replicada 1 bilhão de vezes por dia, mas nada apaga as imagens de Jair Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos EUA e de Tarcísio envergando um boné com a inscrição “Make America Great Again”. Nas redes, faz-se a festa com memes de ambos pregando “EUA acima de tudo”.