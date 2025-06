A barra subiu

Num dos painéis que moderei no excelente Festival Fronteiras , o tema era inteligência artificial, o que me levou a uma pergunta tão óbvia quanto complexa aos dois futuristas no palco, a escritora Martha Gabriel e o neurocientista Álvaro Machado Dias . Quais carreiras deveria escolher agora quem tem 18 ou 19 anos e uma vida pela frente?

Seja o que for, é preciso cautela com as previsões definitivas. Mesmo antes da atual onda de IA, era voz corrente que a função de médico radiologista seria dizimada diante da capacidade de máquinas examinarem exames com alto grau de precisão e velocidade. Parecia fazer sentido, mas, segundo The New York Times, a Mayo Clinic, nos EUA, um dos mais reputados centros médicos do mundo, aumentou seu corpo de radiologistas em 55% nos últimos 10 anos. São hoje mais de 400, que aconselham colegas e conversam com pacientes. O laboratório de IA da clínica emprega 40 cientistas, entre os quais radiologistas, que se debruçam sobre questões como aperfeiçoar a análise de tecidos e prever doenças.