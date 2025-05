O mausoléu da bajulação

O parque das esculturas rejeitadas é um testemunho cruel da volatilidade da política e de como o bajulado de hoje pode ser o abominado de amanhã . É essa possibilidade de conversão de líder cercado de aduladores incansáveis para o jazigo do vilipêndio que deveria servir de aprendizado para todos os homens públicos: o poder sempre é transitório e nada mais enganador do que os escova-botas que cobrem o chefe de elogios e aplausos, sem nunca contestá-lo.

Quase surreal, o mausoléu das esculturas foi criado pelo empresário lituano Viliumas Malinauskas , que arrecadou para seu parque estátuas de líderes comunistas que ornavam as principais praças da Lituânia. Como de resto em toda a ex-URSS, elas haviam sido derrubadas pelo povo em fúria quando o império socialista derreteu. Encontram-se aqui dezenas de esculturas de Lenins e Stalins em tamanho ciclópico, em cujos pés crianças com lenço vermelho ao pescoço depositavam flores enquanto líderes locais deitavam falação e lisonjas.

No Brasil, a cultura palaciana de salamaleques, rituais e verborragias inúteis segue firme e forte. Já as esculturas de muita gente boa apanham como o diabo. No Rio de Janeiro, 90% dos monumentos públicos sofreram algum vandalismo recente, segundo o SOS Patrimônio. Em uma estátua de Gandhi, furtaram-lhe parte do cajado, restando um patético porrete na mão do líder pacifista indiano. Enquanto a bajulação segue viva, por aqui nem os monumentos resistem à escassez de líderes capazes de colocar o país nos trilhos.