Por que o Inter é mais candidato ao rebaixamento do que o Grêmio

Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A pontuação até é parecida, mas a diferença de realidade e plantel de Grêmio e Inter é grande. O gol construído com dois estreantes no empate diante do Fluminense, escancara isso.

É claro que o desempenho tricolor também é baixo. Por conta de atraso nos salários, ou por ainda não mostrar um jogo coletivo consistente, o futebol ainda é pobre. Mas há individualidades que sobressaem. Sim, os jogadores do Grêmio são melhores do que os do Inter.

Weverton e Carlos Vinícius, por exemplo, foram responsáveis por vários pontos até aqui. Jovane Cabral vai ganhar a vaga no meio e Diego Caito na lateral. Isso se chama perspetiva de melhora. Ou seja, os reforços vão agregar qualidade no time.

O Inter vive uma carência poucas vezes vista. Além da pobreza ofensiva, os repetidos erros defensivos estão custando caro. A pindaíba financeira do clube impede a contratação de reforços e o time clama por pelo menos três novos jogadores, especialmente no ataque.

Neste início de returno, mesmo vizinhos na tabela, Grêmio e Inter estão distantes na nominata e na perspectiva de futuro. O Inter é mais candidato ao rebaixamento do que o Grêmio.

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