Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Para o futuro
Opinião

Os maiores legados que a Copa deixará para o futebol da “vida real”

Estilo da arbitragem e padrão físico dos jogadores foram as grandes mudanças deste Mundial

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