Os maiores legados que a Copa deixará para o futebol da “vida real”

Árbitros da Copa do Mundo interferem menos no jogo. Na foto, Abdulrahman Al Jassim, que comandou Panamá x Inglaterra. MATTIA OZBOT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA VIA AFP

Indiscutivelmente o método adotado pela arbitragem na Copa do Mundo me deixa com a expectativa alta. Quero muito ver isso aplicado nos demais campeonatos, sobretudo aqui no Brasil, onde os jogos são marcados por interrupções.

Aqui os árbitros tentam ter um protagonismo que não lhes cabe. Apostam num controle disciplinar das partidas baseado na marcação de faltas. Na Copa é ao contrário. Os jogos andam, o contato é permitido e por isso as partidas são mais aprazíveis.

Força e explosão

O outro legado da Copa diz respeito as características do jogadores. Falo aqui do “protótipo” mesmo. Eles estão cada vez mais fortes e o jogo é baseado na força e explosão e velocidade do atleta. Isso vai interferir na formação de jogadores também.

Se já mudou a concepção de revelar menos jogadores técnicos e mais jogadores rápidos, esse conceito deve aumentar ainda mais. O jogador de futebol será moldado para ter, acima de tudo, força física.

Lembro dos tempos de guri onde se ouvia que fulano de tal não havia passado em uma peneira por conta da baixa estatura. O jogador franzino precisará ser muito acima da média para levar vantagem sobre os outros atributos.