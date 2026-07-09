O único jogo das quartas que pode ter surpresa na Copa do Mundo

Partimos do princípio que a eliminação da França antes da semifinal seria a maior surpresa da Copa do Mundo. Mas creio que isso não vai acontecer. A França é indiscutivelmente o melhor time da competição.
O confronto de sábado entre europeus é o mais equilibrado. Aqui nem falo de surpresa para quem se classificar. A Argentina joga pouco, mas tem casca suficiente para superar a Suíça. Fico então com o jogo da Espanha, como o mais viável para surpresa.
A Espanha ainda não sofreu gol no Mundial. Por si só isso lhe dá um favoritismo no confronto. Mas não empolga, carece de um atacante decisivo — Yamal ainda não embaloyu por conta da lesão — e embora tenha a força do coletivo, pode ser surpreendida pela Bélgica.
O time belga deixou de ter a melhor geração e cresceu durante a Copa após virar uma partida improvável contra Senegal. Depois, teve a grande atuação na goleada sobre os EUA. E a melhora se dá com Lukaku e De Bruyne no banco. Eu acredito muito numa surpresa nesta partida. Mais do que a Espanha pode deixar de fazer do que em qualquer outra coisa.
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