Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Olho na zebra
Notícia

O único jogo das quartas que pode ter surpresa na Copa do Mundo

Fase se inicia nesta quinta-feira (9) com jogo entre Marrocos x França

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Marcelo De Bona

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