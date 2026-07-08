Não é sobre torcer ou secar a Argentina

Messi empatou o jogo para a Argentina. Thomas COEX / AFP

Que me perdoe a suposta rivalidade entre Brasil e Argentina — acho que ela nem existe. Aqui não falo sobre torcer, secar ou gostar dos argentinos. Falo sobre admirar, reconhecer e até aplaudir. A Argentina de Messi tem tudo o que as outras seleções gostariam de ter.

A vitória de virada sobre o Egito foi uma aula de entrega, de raça e de amor a camisa. Há de se destacar a força psicológica dos argentinos — e nisso eles são mestres. Pênalti perdido pelo craque, derrota por dois gols e uma eliminação praticamente certa.





Mas a Argentina tem algo diferente. Uma capacidade de se indignar e de lutar até o fim como nem uma outra Seleção consegue repetir. E tem Messi, claro. O gênio sempre aparece. Todos os países gostariam de ter um pouco da Argentina.

Um pouco da alma, da entrega e do suor em campo. Todos gostariam de ter um Messi. Isso vai muito além de torcer ou secar. Isso é saber reconhecer. Admire e desfrute Lionel Messi, o maior de todos.