Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Reforço
Notícia

Há um acréscimo importante no Grêmio que poderá dar uma nova cara ao time

Retorno de Villasanti é uma boa notícia para o técnico Luís Castro

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