Há um acréscimo importante no Grêmio que poderá dar uma nova cara ao time

Sem Viery e Arthur, mas com Villasanti. O acréscimo do volante paraguaio é inegável para o time do Grêmio. Ele é diferente de Arthur, menos técnico, porém muito mais versátil e vertical. Poderá suprir uma deficiência de um meio campo que pouco rendeu no primeiro semestre.



Acho que Villasanti entrega uma consistência diferente. Ele agrega mais volume ofensivo ao setor e isso poderá ser vital para o Grêmio a partir de agora.