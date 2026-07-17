Há um acréscimo importante no Grêmio que poderá dar uma nova cara ao time

Sem Viery e Arthur, mas com Villasanti. O acréscimo do volante paraguaio é inegável para o time do Grêmio. Ele é diferente de Arthur, menos técnico, porém muito mais versátil e vertical. Poderá suprir uma deficiência de um meio campo que pouco rendeu no primeiro semestre.
Acho que Villasanti entrega uma consistência diferente. Ele agrega mais volume ofensivo ao setor e isso poderá ser vital para o Grêmio a partir de agora.
A retomada deverá ter Tetê entre os titulares. Não vejo mais sentido na presença do extrema pela direita, mas essa parece ser decisão irreversível do técnico.
O paraguaio deixará o Grêmio com novo perfil e características para o jogo no meio campo.