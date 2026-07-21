Grêmio deveria escalar time reserva ou misto contra o Bolívar

Grando é reserva de Weverton. Duda Fortes / Agencia RBS

Nada de titulares. O Grêmio deveria mudar o planejamento para a partida contra o Bolívar na altitude de La Paz. O jogo de domingo contra o Fluminense, na Arena, ganhou um caráter decisivo na luta para se afastar do Z-4, mesmo que não seja um confronto eliminatório.

A derrota para o Mirassol ligou um alerta importante. O Grêmio não melhorou. Domingo, contra o Fluminense, o time de Luís Castro poderá entrar em campo na zona do rebaixamento.

Para isso acontecer, basta haver um vencedor no jogo entre Vasco e Mirasol, que se enfrentam no sábado.

O Fluminense é o terceiro colocado no campeonato e vai exigir um Grêmio inteiro no domingo.

Quinta-feira (23), na Sula, eu apostaria em um time jovem e misto, quase reserva, para fazer um jogo de sobrevivência na montanha.