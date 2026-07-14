A dura realidade que espera os colorados no segundo semestre

Assim como na virada do ano, depois de quase ser rebaixado, o Inter não apresentará novidades para a retomada do ano após a pausa para a Copa do Mundo. Via de regra, só Maripán, zagueiro chileno, será a cara nova no elenco.
Mas os problemas vão além da falta de acréscimos. O clube convive com as mesmas indefinições do primeiro semestre.
O sobrepeso de Alerrando, a indefinição sobre a permanência ou não de Thiago Maia e a ausência de Rochet nos treinos. Parece um dejà vu.Há ainda a situação financeira do clube e a enorme dificuldade para contratar.
No Brasileirão, o Inter está um ponto acima da zona do rebaixamento; na Copa do Brasil, tem uma parada duríssima contra o Corinthians, de Fernando Diniz. Será um semestre de sobrevivência.
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