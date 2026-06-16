Quem queria a permanência de Arthur não gosta do Grêmio

Duda Fortes / Agencia RBS

Leia o texto abaixo em forma de perguntas e respostas.

Arthur é bom jogador, De Bona?

É um ótimo jogador. Tecnicamente muito acima dos outros volantes do grupo.

Mas então por qual razão tu aprova a saída dele?

Pelo o que ele vinha entregando na atual temporada. Pouco futebol, muitas lesões, longo período ausente e o alto custo, claro.

Tá, mas bom é ficar com o Dodi e o Nardoni então?

Não, ambos são inferiores a Arthur. A resposta é nem um, nem outro. O primeiro é insuficiente e o segundo entra na conta das contratações ruins da atual gestão. Nardoni e Pérez custaram muito, e aí está uma das explicações para Arthur não ficar.

Quer dizer que o time perde um ativo importante por conta de outras contrações importantes?

Também. Mas o motivo principal é que Arthur não entregava em 2026 o mesmo do ano passado. Em 2025 ele foi determinante para a permanência do clube na Série A. Mas agora não.

O que tu esperava de Arthur?

Que ele fizesse o que outros camisas 8 fazem. Danilo, Martinelli, Andreas Pereira, Jean Lucas… Mais passes verticais, mais chegada à frente, mais arremates ao gol.

Mas essa nunca foi a característica dele…

Então não serve. Por quase R$ 2 milhões por mês, não. É preciso buscar um jogador mais jovem e que entregue tudo o que o time precisa. Mais vitalidade e chegada ao ataque.

Arthur sai mais pela bola ou pela situação financeira do clube?

O primeiro motivo vai na carona do segundo. Seria uma irresponsabilidade muito grande prorrogar o contrato por mais 30 meses com um salário tão alto.