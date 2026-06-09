O jogador que deverá repetir Kléberson em 2002 e Mazinho em 1994 e virar titular do Brasil

Sem Wesley, cortado após a lesão contra o Egito, eu apostaria em um time com três zagueiros para a estreia na Copa do Mundo.
Os gols sofridos nos últimos dois amistosos deixaram uma preocupação defensiva na Seleção Brasileira.
Ibãnez poderia ser o parceiro de Marquinhos e Gabriel Magalhães e ter no corredor direito a força de Luiz Henrique.
Minha única dúvida está no meio campo. Ali, acho que um jogador deverá ganhar a vaga no decorrer da competição e repetir o feito de Kléberson em 2002 e Mazinho em 1994.
Falo de Danilo, ex-jogador do Botafogo. Sua força, intensidade e multicapacidade para jogar no setor o colocam com muitas credencias para jogar.
Tudo indica que Lucas Paquetá será o escolhido de Ancelotti como o terceiro homem do meio campo. Mas vejo Danilo como um jogador mais dinâmico para marcar e fazer a transição com o ataque.
Acho inevitável ele ganhar a posição durante a Copa, ou na vaga de Paquetá, ou de um dos atacantes. Aliás, o time brasileiro só poderá ter Luiz Henrique, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha juntos se o técnico optar por três zagueiros.