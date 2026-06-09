Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Escalação
Opinião

O jogador que deverá repetir Kléberson em 2002 e Mazinho em 1994 e virar titular do Brasil

Danilo merece uma vaga entre os titulares

Marcelo De Bona

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS