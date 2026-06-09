O jogador que deverá repetir Kléberson em 2002 e Mazinho em 1994 e virar titular do Brasil

Mazinho, Bebeto e Romário durante comemoração icônica na Copa do Mundo de 1994, no 3 a 2 do Brasil sobre a Holanda, pelas quartas de final. José Doval / Agencia RBS

Sem Wesley, cortado após a lesão contra o Egito, eu apostaria em um time com três zagueiros para a estreia na Copa do Mundo.

Os gols sofridos nos últimos dois amistosos deixaram uma preocupação defensiva na Seleção Brasileira.

Ibãnez poderia ser o parceiro de Marquinhos e Gabriel Magalhães e ter no corredor direito a força de Luiz Henrique.

Minha única dúvida está no meio campo. Ali, acho que um jogador deverá ganhar a vaga no decorrer da competição e repetir o feito de Kléberson em 2002 e Mazinho em 1994.

Falo de Danilo, ex-jogador do Botafogo. Sua força, intensidade e multicapacidade para jogar no setor o colocam com muitas credencias para jogar.

Danilo merece chance como titular. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Tudo indica que Lucas Paquetá será o escolhido de Ancelotti como o terceiro homem do meio campo. Mas vejo Danilo como um jogador mais dinâmico para marcar e fazer a transição com o ataque.