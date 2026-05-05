Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

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Se não vencer o Riestra, Grêmio precisará rever a continuidade de Luís Castro

Tricolor pode se complicar na Sul-Americana em caso de mau resultado

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