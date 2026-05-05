Se não vencer o Riestra, Grêmio precisará rever a continuidade de Luís Castro

Luís Castro está devendo uma vitória fora de casa para o torcedor gremiosta. Renan Mattos / Agencia RBS

A partida com o Riestra na Argentina, nesta terça-feira (5), precisa servir de encruzilhada para o Grêmio. Sem desempenho e sem resultados fora de casa, o clube terá de fazer uma correção de rota em caso de tropeço contra o modesto adversário na Sul-Americana.

Os impressionantes 100 dias sem vitória fora de casa assustam. No caminho estiveram dois adversários frágeis da Sul-Americana e o lanterna do Brasileirão, por exemplo. Não vencer na Argentina poderá impactar em perda de posição na tabela e no aprofundamento da crise.

Luís Castro foi cobrado por torcedores em Buenos Aires. É um manifesto de quem está vendo que o time joga pouco e que o trabalho está muito aquém do esperado. O discurso vazio de time em construção não cola mais.

Chegamos ao quinto mês do ano e na quarta competição da temporada e o Grêmio ainda apresenta problemas de compactação e soluções ofensivas.

O jogo com estádio vazio nesta noite de terça-feira (5) ganha ares de decisão para o Grêmio.