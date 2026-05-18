Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Assunto do dia
Opinião

Óbvio que Neymar precisa ser convocado

Sei que o camisa 10 não vive boa fase e está longe da forma física ideal, mas me parece óbvio que ele precisa ir para a Copa

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