Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

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Opinião

Tetê passa longe de ser o maior ou o único problema do Grêmio

Tricolor apresenta um vazio coletivo e aposta apenas em ligações diretas da defesa para o ataque

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