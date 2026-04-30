Tetê passa longe de ser o maior ou o único problema do Grêmio

Tetê está mal, mas não é o único responsável pelo momento do time. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Não, não farei defesa ao jogador. Tetê está mal e, neste momento, não pode ser opção do técnico Luís Castro. Mas ele não é o maior problema do Grêmio, tampouco o único. Há um vazio coletivo no time, e é sobre isso que quero falar.

Para além da insuficiência técnica do improvisado Pavon ou da falta de competitividade de Tetê, por exemplo, há um time pobre taticamente. O mês de maio vai chegar, e o Grêmio ainda é um amontoado que aposta nas ligações diretas da defesa para o ataque.

Não é só um ou dois jogadores que entregam pouco. É o futebol do time que está curto. As vitórias recentes aconteceram muito mais pela vantagem numérica nos jogos do que pela supremacia em campo.

O retrospecto na temporada escancara isso. Os nove empates e oito derrotas mostram um time apático fora de casa e com muitas dificuldades para vencer. Nas partidas de 11 contra 11 jogadores, a única vitória tranquila do Grêmio foi diante do Vitória, pelo Brasileirão. É pouco.

Time atrapalhado

Contra o Palestino, os problemas se repetiram. Dodi e Pérez pouco acrescentaram, mas, sinceramente, eu não vi uma melhora significativa no time a partir das entradas de Noriega, Arthur e Enamorado. O Grêmio seguiu sendo um time atrapalhado.

Para além do bom centroavante e do extraordinário goleiro, o Grêmio afirma Viery na defesa e começa a ganhar qualidade com Mec no meio. Mas o problema continua sendo o coletivo. Os jogadores falam em trabalhar mais, em discurso alinhado após os jogos. Eu penso que precisa trabalhar melhor.