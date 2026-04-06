Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Camisa 10
Opinião

Por que Alan Patrick deve jogar o Gre-Nal, mesmo que o aproveitamento do time seja melhor sem ele

Expectativa é de que, em casa, o Colorado arrisque mais e tente ditar o ritmo da partida

Marcelo De Bona

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS