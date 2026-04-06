Por que Alan Patrick deve jogar o Gre-Nal, mesmo que o aproveitamento do time seja melhor sem ele

Alan Patrick ainda é o jogador com mais ferramentas para um time propositivo. Jeff Botega / Agencia RBS

O pragmatismo foi a essência do Inter para vencer Corinthians e Santos fora de casa. Nas duas partidas, não teve Alan Patrick, referência técnica e capitão do time. A presença do camisa 10, no entanto, me parece garantida no Gre-Nal de sábado no Beira Rio.

O maleável Paulo Pezzolano sabe que dentro de casa o jeito de jogar precisa ser outro, e Alan Patrick ainda é fundamental para isso.

A campanha de reequilíbrio do Inter no Brasileirão passa pelas escolhas do treinador. Os 10 pontos somados nos últimos 12 disputados são frutos de estratégias do treinador.

Em São Paulo o Inter foi eficiente na defesa, e conseguiu marcar o gol na ideia de escape rápido, com Vitinho, Bernabei e Carbonero.

Ao jogar em casa o jeito muda. Ser mandante pressupõe dar as cartas, querer jogar, arriscar mais. Alan Patrick ainda é o jogador com mais ferramentas para isso e, desta forma, deverá ocupar a vaga de Bernabei, autor do gol em Itaquera.