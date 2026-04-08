O objetivo em comum que Grêmio e Inter começam a disputar no clássico de sábado

Nova realidade da Dupla é brigar para ficar na primeira página. Duda Fortes / Agencia RBS

O Gre-Nal de sábado, mais do que os três honrosos pontos, vale também a melhor campanha entre os dois clubes no campeonato.

Empatados na pontuação, o Grêmio leva a vantagem apenas no saldo de gols. Ao longo da história, os dois clubes sempre estabeleceram uma disputa de terminar o campeonato na frente do outro.

Esse clássico marca também o início da disputa pelo troféu oitavo lugar, algo que passa a fazer parte do nosso novo normal. Ficar na primeira página da tabela já é algo confortável para Grêmio e Inter. O torcedor se contenta com isso porque já se acostumou com a realidade.

A reportagem do colega João Praetzel escancara isso ao mostrar as médias de público de Grêmio e Inter no Brasileirão, 12º e 15º, respectivamente. É praticamente um abandono das torcidas.