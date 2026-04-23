O maior problema do Inter pede socorro e não tem perspectiva de melhora

Inter sofreu três goleadas em três rodadas na Série B sub-20. Nathan Bizotto / SC Internacional e Erick Antunes

Os problemas do Inter vão muito além dos erros da defesa ou da falta de gols dos atacantes. A escassez de títulos e o aumento da dívida do clube tornam a situação ainda mais dramática. Mas vem da base o maior problema colorado e talvez o que impulsiona todos os outros.

Nos últimos anos o Inter acumula fracassos nas categorias de base. A formação de atletas do clube exige uma reavaliação urgente de processos. A estrutura idem e a localização, distante do profissional, ainda mais.

O sub-20, última etapa antes do profissional, foi rebaixado no Brasileiro do ano passado. Na Série B, é o lanterna do grupo após sofrer três goleadas para Coritiba, Sport e Botafogo-SP. O buraco parece não ter fim e não há explicações do clube sobre as razões para repetidos fracassos.

Vale lembrar que recentemente o Inter trouxe um profissional que revolucionou as categorias de base do River Plate. Formou jogadores e contribuiu em inúmeras conquistas do clube argentino. Durou pouco aqui.

Maiores erros e acertos

A contratação de Gustavo Grossi foi um dos maiores acertos da gestão Barcellos. A demissão, um dos maiores erros. Dele foram cobrados resultados em 24 meses. Não é possível formar um novo Nilmar ou um Alexandre Pato em tão pouco tempo. Antes disso, é preciso reformular, refazer, reorganizar. A base colorada sucateou.

Mais do que cobrar no Beira Rio ou em outros protestos por atitude do time profissional, é preciso cobrar soluções e melhorias na base do clube. A salvação do Inter depende dela.