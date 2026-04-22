Não adianta o Inter apenas trocar Borré por Alerrandro

Alerrandro não é melhor do que Borré Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Só trocar o centroavante com a ideia de que o melhor é o que está fora, não resolve o problema do Inter. Borré é melhor do que Alerrandro. O colombiano, no entanto, vive uma fase que não recomenda a titularidade. O momento sugere um teste com o time sem centroavante.

Sendo ou não um time propositivo, o grande problema do Inter está na falta de capacidade para fazer gols. Não há efetividade nos atacantes, especialmente em Borré, que não balança as redes há dois meses.

Na última partida, diante do Mirasol,

o Inter fez 52 cruzamentos para a área, um recorde em jogos do Brasileirão. O que assusta é a tentativa que se repete tendo na área um atacante de apenas 1m74cm.