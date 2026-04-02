Empate no Beira-Rio é um choque de realidade necessário para o Inter

Inter desperdiçou a chance em casa de fazer três pontos. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter cansou e de novo cometeu um erro fatal que lhe tirou dois pontos no Brasileirão. Por si só o resultado foi justo contra o São Paulo no Beira Rio. Mas ele foi um choque de realidade necessário parar o time. Neste momento, o contexto do Inter é muito mais de quem tropeça em casa do que de quem vence três partidas seguidas.

Um gol aos 41 do segundo tempo sempre deverá ser lamentado. Com falha defensiva, ainda mais. Mas a dura realidade do Inter é essa. E conviver com ela pode fazer bem ao time. O campeonato do Inter é o da segurança e nada mais do que isso. Há pouco repertório no grupo e esse é o principal motivo.

Até o final do ano, no entanto, a missão do clube, dos colorados e coloradas é aumentar a média de público no Beira Rio. Até agora ela é decepcionante.