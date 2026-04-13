As lições deixadas pelo Gre-Nal 452

Clássico teve baixa qualidade no sábado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A travessia do Grêmio, como define o presidente do clube, pode e deve ter correções de rumo no time de Luis Castro. Os três volantes e o acréscimo de um meia podem tornar o setor mais criativo. Assim, nem Enamorado, tampouco Tete estariam no time titular.

No Inter, ainda com ajustes importantes para fazer no ataque, parece estar mais clara a ideia uma formação em que só um dos dois jogue: Alan Patrick ou Carbonero.

O Gre-Nal foi ruim porque o Grêmio decepciona e porque o Inter tenta, mas não consegue jogar. Para o time de Pezzolano é mais fácil reagir, contra-atacar, sair em velocidade. Ter a bola virou um problema. Para o time de Castro, jogar é uma permanente dificuldade. Com dois volantes fica vulnerável. Com três até defende melhor, mas é um vazio na criação.