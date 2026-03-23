Trabalho de Luís Castro é mais do mesmo

Luís Castro durante Vasco 2x1 Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Não quero me deter apenas aos erros individuais de Leo Pérez ou Balbuena na derrota do Grêmio para o Vasco. Falo do padrão de jogo do time mesmo.

O Grêmio segue sendo pouco criativo, lento na transição e, com excessão da partida contra o frágil Vitória, um time que sofre gols em todos os jogos do campeonato. Luís Castro precisa fazer o time jogar mais. E isso começa por algumas escolhas suas.

Enamorado entrega mais do que Tetê, Gustavo Martins é o melhor nome para a zaga e Noriega conquistou a vaga de primeiro volante. Arthur é o camisa 8 e precisa ter alguém para dialogar na articulação. O melhor nome ainda é Monsalve.

O fato é que estamos praticamente no mês de abril e Luís Castro ainda não encontrou as peças certas. Pior do que isso. Ainda não conseguirmos ver os pontos fortes do jogo coletivo do Grêmio. A única certeza é o faro de gols de Carlos Vinícius e uma ou outra escapada de Amuzu. Só isso é pouco.