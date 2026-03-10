Pezzolano precisa fazer uma mudança urgente no Inter

Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

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Opinião

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