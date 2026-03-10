Pezzolano precisa fazer uma mudança urgente no Inter

Pezzolano tem uma mudança urgente para fazer no Inter. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Diante do Atlético-MG, na volta do Brasileirão, o Inter precisará apresentar um fato novo. E falo da escalação mesmo. O time que foi derrotado no Gauchão precisa ser modificado, até para uma questão de perspectiva e de resposta ao torcedor. Villagra seria a primeira novidade, na vaga de Ronaldo.

Ha leituras importantes que precisam ser feitas pelo Inter. O time desse ano, ainda que parecido com o do passado, é inferior. Perdeu Vitão, o principal zagueiro, e tem Mercado como referência na zaga, prestes a completar 39 anos.

Até a chegada de reforços para a defesa, a mudança no meio de campo é a mais urgente. Villagra foi contatado para a função. Se o Inter realmente desistiu de Thiago Maia, o argentino deve ser a solução para um setor mais qualificado, sobretudo no passe.