Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Chute defensável
Opinião

Os problemas do Inter serão muito maiores se Rochet continuar assim

Uruguaio tem tamanho, porte e status, mas nunca conseguiu colocar isso em prática no Colorado

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