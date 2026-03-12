Os problemas do Inter serão muito maiores se Rochet continuar assim

Rochet sofreu gol em um chute defensável de Cuello. Ricardo Duarte / SC Internacional

Para um time com muitas carências, como é o caso do Inter, é premissa ter um goleiro confiável. Se o ataque marca poucos gols, precisará treinar mais a finalização. Se a dupla de zaga é insuficiente, a direção vai tratar de reforçá-la.

Mas quando o goleiro falha repetidamente, a situação fica muito mais complexa. Contra o Atlético, Rochet teve uma ação atrasada e o gesto técnico de braço recolhido no gol de Cuello. Com ele assim, o Inter terá ainda mais dificuldades no Brasileirão.

Nem falo em falha. Falo em bola defensável. Mas o goleiro da seleção uruguaia já cometeu falhas também. Rochet tem tamanho, porte e status, mas nunca conseguiu colocar isso em prática no Inter. O clube espera grandes defesas dele.

Mesmo com todas as dificuldades na execução em campo, é Rochet quem precisa ser o líder da defesa e, em muitos casos, o salvador dos jogos difíceis. Na Arena do Galo, Everson fez o que Rochet precisa fazer. No Gre-Nal, foi Weverton.

O Inter já tem muitos problemas para resolver. O goleiro é só mais um deles. Só trocar Rochet por Anthoni me parece pouco. Mas está claro que com Rochet assim, os problemas só devem aumentar.