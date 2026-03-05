Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Decisão
Opinião

O único foco do Inter para tentar vencer o Gre-Nal 451

Jogo de volta da final do Gauchão ocorre domingo (8), no Beira-Rio

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