O único foco do Inter para tentar vencer o Gre-Nal 451

Se o Inter não pensar só no jogo de domingo, há grandes chances de sequer ganhar a partida no Beira Rio. Nem falo de título, algo muito improvável. Falo de vitória mesmo. Por algumas razões simples.
O Grêmio é melhor do que o Inter. Além disso, mesmo que já tenha demonstrado ser um time organizado, o Inter terá outra vez uma dupla de zaga inconfiável e em qualquer uma das escolhas de Pezzolano, haverá improvisação na lateral.
O foco do Inter deve estar em ser um time mais assertivo na frente e com menos erros atrás. Toda a energia deve ser canalizada nas questões de campo e não fora dele.
Vejo nas redes sociais uma tentativa de criar um clima forte, até bélico no Gre-Nal. Não passa de um discurso de redes sociais. Nem é interessante para o Inter isso. Para os colorados o jogo precisa fluir. Qualquer falta, confusão ou paralisação da partida joga contra o Inter. O relógio joga contra também.
Claro que o time vai entrar focado, ferido e o estádio estará lotado. Isso faz parte do jogo. Mas falar de arbitragem agora, por exemplo, é só jogar para a torcida. O Inter precisa jogar. Pezzolano precisa corrigir erros do time e a direção precisa entender as fragilidades do grupo para o restante da temporada. E são muitas as fragilidades.