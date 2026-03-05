O único foco do Inter para tentar vencer o Gre-Nal 451

Pezzolano durante o clássico Gre-Nal 450. Duda Fortes / Agencia RBS

Se o Inter não pensar só no jogo de domingo, há grandes chances de sequer ganhar a partida no Beira Rio. Nem falo de título, algo muito improvável. Falo de vitória mesmo. Por algumas razões simples.

O Grêmio é melhor do que o Inter. Além disso, mesmo que já tenha demonstrado ser um time organizado, o Inter terá outra vez uma dupla de zaga inconfiável e em qualquer uma das escolhas de Pezzolano, haverá improvisação na lateral.

O foco do Inter deve estar em ser um time mais assertivo na frente e com menos erros atrás. Toda a energia deve ser canalizada nas questões de campo e não fora dele.

Vejo nas redes sociais uma tentativa de criar um clima forte, até bélico no Gre-Nal. Não passa de um discurso de redes sociais. Nem é interessante para o Inter isso. Para os colorados o jogo precisa fluir. Qualquer falta, confusão ou paralisação da partida joga contra o Inter. O relógio joga contra também.