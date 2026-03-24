Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Situação preocupante
Opinião

Falta de patrocínio máster escancara perda de relevância da dupla Gre-Nal

Como Inter e Grêmio ainda não conseguiram um patrocinador?

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