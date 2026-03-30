Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

No papel
Opinião

Eu sei o meio-campo ideal para o Grêmio

Tricolor deveria ter quatro meias, com Amuzu e Carlos Vinícius no ataque

Marcelo De Bona

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS