Eu sei o meio-campo ideal para o Grêmio

Luís Castro não abre mão do seu esquema. Duda Fortes / Agencia RBS

Muitas são as opções e vários foram os testes feitos por Luís Castro na formação do meio-campo do Grêmio. Até agora, porém, a melhor formação teve Noriega, Arthur e Monsalve. Foi como esse trio que o setor se fortaleceu, cada qual com uma característica diferente.

O time ideal do Grêmio, na minha concepção, não teria três e, sim, quatro meias, com Amuzu e Carlos Vinícius no ataque.

Mas, como o técnico não abre mão do esquema, considero importante que o time tenha um camisa 5, um 8 e um 10.

O primeiro volante é Noriega. O peruano se consolidou na posição com os dois grandes jogos que fez diante do Inter, na final do Gauchão. O 8 é Arthur. Mas cabe a ele exercer mais as funções de quem joga por ali. É ele quem precisa levar o time à frente e para tal, precisa de um jogo mais vertical. Por fim, para complementar Arthur, escalaria Monsalve.