Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Prepotência e despreparo
Opinião

Demissão de Filipe Luís no Flamengo mostra que o futebol não deve ser levado a sério

Tenho dificuldades em compreender o amor por quem ganha cifras milionárias

Marcelo De Bona

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS