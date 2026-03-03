Demissão de Filipe Luís no Flamengo mostra que o futebol não deve ser levado a sério

Filipe Luís deixa o clube poucos meses após conquistar o Brasileirão e a Libertadores. LUIS ACOSTA / AFP

O Flamengo demitiu o técnico campeão brasileiro e da Libertadores do ano passado. Títulos conquistados há pouco mais de três meses. Isso, por si só, já é absurdo. Caiu um profissional com quase 70% de aproveitamento e que até bem pouco tempo era cotado para assumir a Seleção Brasileira.

Essa é mais uma decisão que mostra a prepotência e o despreparo de quem dirige o futebol, algo que não pode ser levado a sério.

Eu tenho muitas restrições com quem vive o futebol como uma paixão avassaladora. Ainda que eu trabalhe para esse público, tenho dificuldades em compreender o amor por quem ganha cifras milionárias.

Respeito, mas eu vejo o futebol como um teatro, um jogo, um entretenimento. Apenas isso. Quando ouço dirigente de futebol, tenho ainda mais certeza disso. Na maioria dos casos são pessoas sem preparo algum para gerir clubes de tanta grandeza.

O futebol fez um profissional golear por 8 a 0 de noite e ser demitido na madrugada.