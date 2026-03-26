Brasil será a quarta ou quinta força na Copa Mundo, e isso é ótimo

Maior expectativa da Seleção está no trabalho de Ancelotti. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Não teremos uma Seleção Brasileira qualificada como a de 2002, é fato. Aparentemente, nem um grupo indignado como o de 1994. Por outro lado, não há a badalação como 2006 e até a de 2018. E isso pode ser benéfico para o Brasil.

Seremos a quarta ou quinta força na Copa. Para um time que sempre entra com o peso de cinco estrelas, não ser favorito é o primeiro ponto positivo.



França, Espanha e Argentina estão muito avançadas em relação ao Brasil. Portugal e Inglaterra tem melhores times, mas menos tradição. Essas cinco seleções são as favoritas e candidatas, conforme a ordem colocada acima.

A França tem os melhores jogadores, a Espanha uma safra talentosa e a Argentina entra com o status de campeã e com uma formação que está pronta há bastante tempo.

A esperança da Seleção

No Brasil, a maior expectativa está em Carlo Ancelotti. Mais do que em Vini Jr ou Raphinha, vejo no comandante da Seleção o grande nome para fazer o time ser o melhor do mês de Copa.