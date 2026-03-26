Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Sem favoritismo
Opinião

Brasil será a quarta ou quinta força na Copa Mundo, e isso é ótimo

Não ser favorito é o primeiro ponto positivo para um time que sempre entra com o peso de ter cinco estrelas

Marcelo De Bona

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