A primeira providência para o Inter evitar o pior

Sim, são só seis rodadas disputadas. Mas os dois pontos ganhos em 18 disputados deixam claro qual será a disputa do Inter até o final do Brasileirão. E o aviso foi dado com bastante antecedência.
O time perdeu peças importantes depois do milagre da permanência no ano passado, não contratou e vive um drama financeiro sem precedentes.
Logo, a primeira providência é entender que a luta é tão somente não ser rebaixado. Ter a humildade para reconhecer que o clube, neste momento, só joga pela sobrevivência.
Não sei exatamente quanto tempo a direção ainda precisará para reforçar o time. O que está posto é o transferban e a falta de dinheiro. Também não sei quanto tempo Pezzolano ainda terá para encontrar o time ideal. E não é fácil diante de um grupo tão curto e carente.
Mas está claro que Bruno Gomes é melhor do que Aguirre na lateral, que Victor Gabriel, tampouco Félix Torres podem ser titulares e que Vitinho ainda é a melhor escolha pelo lado direito.
Porém, antes de tudo, o Inter precisa se reconhecer como um clube que diminuiu de tamanho. Que não consegue investir e que a disputa é para não cair. Os pouco mais de 16 mil torcedores em um domingo de sol e com jogo às 16h já perceberam.