Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Situação crítica
Opinião

A primeira providência para o Inter evitar o pior

Clube está na zona do rebaixamento, com dois pontos conquistados em 18 disputados

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