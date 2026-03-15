A primeira providência para o Inter evitar o pior

Inter foi derrotado pelo Bahia no Beira-Rio neste domingo (15). Duda Fortes / Agencia RBS

Sim, são só seis rodadas disputadas. Mas os dois pontos ganhos em 18 disputados deixam claro qual será a disputa do Inter até o final do Brasileirão. E o aviso foi dado com bastante antecedência.

O time perdeu peças importantes depois do milagre da permanência no ano passado, não contratou e vive um drama financeiro sem precedentes.

Logo, a primeira providência é entender que a luta é tão somente não ser rebaixado. Ter a humildade para reconhecer que o clube, neste momento, só joga pela sobrevivência.

Não sei exatamente quanto tempo a direção ainda precisará para reforçar o time. O que está posto é o transferban e a falta de dinheiro. Também não sei quanto tempo Pezzolano ainda terá para encontrar o time ideal. E não é fácil diante de um grupo tão curto e carente.

Mas está claro que Bruno Gomes é melhor do que Aguirre na lateral, que Victor Gabriel, tampouco Félix Torres podem ser titulares e que Vitinho ainda é a melhor escolha pelo lado direito.