Os erros individuais que cobram o preço no time do Inter

Inter tem dado muitos espaços, especialmente pelo lado de Bernabei. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O erro de Victor Gabriel contra o Athetico, o pênalti cometido por Bernabei diante do Flamengo e a falha de Rochet contra o Remo foram determinantes para tropeços do Inter no Brasileirão. Erros individuais que cobram o preço e deixam o clube na zona do rebaixamento, ainda sem vencer no campeonato.

O Inter jogou pouco contra o Remo. Menos do que nas derrotas para Palmeiras e Athetico. Os problemas defensivos ficaram evidentes, mesmo diante de um adversário frágil.

O Inter concede muitos espaços, especialmente no lado de Bernabei, um antigo problema defensivo colorado.

Apesar do bom momento de Borré neste início de temporada, falta ao Inter melhor poder de acabamento, de definição. E falta, sobretudo, um zagueiro titular.