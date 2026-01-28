O problema que o Grêmio precisa atacar para ter um Brasileirão melhor do que nos últimos anos

Busca de um padrão defensivo a maior urgência de Luís Castro. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

Foi o sistema defensivo o grande vilão do Grêmio nas últimas duas edições do Brasileirão. E é ele que precisa passar por correções importantes.

É improvável, apesar da qualidade com a bola, que Tiago e Arthur joguem juntos neste começo de campeonato. E não só por causa deles.

À frente deles joga Cristaldo ou Willian e ao lado o veterano Marcos Rocha. Por razões de idade elevada ou características, são muitas peças que pouco contribuem defensivamente.

O Grêmio precisa estar melhor protegido, já que pecou nisso no ano passado e em 2024. Até a chegada de um novo camisa 5, ou a busca pelo equilíbrio do time, ainda considero Dodi a melhor escolha para abrir o meio campo.

É a busca de um padrão defensivo a maior urgência de Luís Castro neste começo de Brasileirão.