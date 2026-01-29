Derrota do Inter é suco da mentalidade gaúcha no futebol

Carbonero entrou apenas no segundo tempo do jogo contra o Athletico-PR no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Se contar ninguém acredita. O Inter preservou os dois melhores jogadores do Gre-Nal na estreia do Brasileirão. E só fez isso porque exigiu o máximo de Carbonero e Paulinho no clássico que quase nada valia.

O preço disso foi uma derrota para o Athetico-PR, de longe o adversário menos difícil do início de campeonato para o Inter.

Claro que vencer o Gre-Nal foi importante. A atuação superior ao rival mereceu todos os elogios, inclusive. O que estou questionando é a escolha feita. Será que foi acertado jogar na intensidade máxima no domingo e colocar em risco a partida da quarta, na estreia do campeonato onde o clube quase foi rebaixado na temporada passada? E em casa, antes da temida sequência contra Palmeiras e Flamengo?