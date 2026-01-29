A decepção do Grêmio não está nos renegados, e sim nas estrelas do time 

Outra vez Arthur e Tetê não apareceram no time do Grêmio. Já havia sido assim no Gre-Nal.
Claro que o torcedor questionará a presença e o desempenho de Dodi e Edenilson no time titular, por exemplo. Mas é importante fazer a ressalva sobre aqueles jogadores de maior destaque e expectativa no time do Grêmio e que outra vez estiveram mal.
Contra o Fluminense, o Grêmio até tentou se defender. Gustavo Martins foi o melhor da linha de defesa. Marlon, no entanto, teve muitas dificuldades para conter Canobbio.
Ofensivamente o time foi pobre, criou pouco e fez o gol muito mais pela força área do seu zagueiro e centroavante. No individual e coletivo, ficou muito abaixo da expectativa a estreia do Grêmio no Brasileirão.
